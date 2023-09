Man (51) gaat opnieuw de fout in: rijdt ondanks rijverbod

wo 23 augustus 2023 13.32 uur

DRACHTEN - Een 51-jarige man uit de gemeente Ooststellingwerf reed in de nacht van dinsdag op woensdag onder invloed van drugs op zijn bromfiets door Drachten. Tijdens een controle viel hij door de mand en de politie heeft de man meegenomen naar het politiebureau.

Nadat er door een arts van de GGD bloed was afgenomen en het nodige papierwerk was afgerond, is de bestuurder heengezonden met een rijverbod van 24 uur.

Toen de man het bureau had verlaten zag de politie dat de bromfiets was verdwenen. De agenten namen contact op met de collega's in Ooststellingwerf en vroegen om te posten in de woonplaats van de bestuurder. Kort nadat de politie was gearriveerd, zagen zij een bromfiets aan komen rijden met daarop de bestuurder die eerder gepakt was.

De man is opnieuw aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs en het rijden tijdens een rijverbod. Een opnieuw afgenomen drugstest was weer positief. De GGD-arts heeft wederom bloed afgenomen om de waarde opnieuw te laten testen.