Feanwâldster ziet man in zijn brommobiel rijden in Drachten

wo 23 augustus 2023 13.21 uur

DRACHTEN - Een man uit Feanwâlden heeft na drie weken zijn brommobiel weer terug. Het voertuig werd op 2 augustus gestolen bij zijn bedrijf Bosma Minicars op het bedrijventerrein in Feanwâlden. Na een aangifte bij de politie bleef het lange tijd stil.

Dat veranderde woensdagochtend toen de ondernemer zijn brommobiel ter hoogte van Mc Donald's in Drachten zag rijden. "We zijn direct omgekeerd en er achteraan gereden. De man stopte bij een boot en toen die ons zag, startte hij snel de motor en voer weg..." Dat was op de Loswal in Drachten.

De politie werd gelijk ingeschakeld en met drie voertuigen kwam de politie ter plaatse. Twee agenten zetten de achtervolging in op de dader en na een klein halfuur werd de man staande gehouden op zijn boot.

De 38-jarige verdachte uit Leeuwarden is ter plekke aangehouden op verdenking van heling.