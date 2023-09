Dankzij 83-jarige man greep politie drie bankhelpdeskfraudeurs

wo 23 augustus 2023 11.10 uur

BEETSTERZWAAG - Drie mannen van 18, 19 en 24 jaar uit de provincie Gelderland moesten dinsdag voorkomen bij de meervoudige rechtbank in Leeuwarden. Ze worden verdacht van grootschalige bankpasfraude.

De zaak kwam bij de politie aan het rollen toen op 2 januari van dit jaar een 83-jarige klant van de Rabobank aan de beurt was. De man uit Beetsterzwaag vertrouwde het zaakje niet toen hij een bezoek kreeg van een bankmedewerker. Hij belde zijn zoon en die ondernam gelijk actie.

Dankzij een oplettende getuige die het kenteken van de auto noteerde, wist de politie het voertuig te traceren en het drietal aan te houden. Het geld dat zij met de pinpas van de aangever hebben gepind troffen agenten aan in de auto. Ook was er een geldkistje en camera gestolen uit het huis.

Het drietal werkte in georganiseerd verband en wisten precies wat hun eigen rol was. De officier van justitie zegt: "Er is een rijder, iemand die de woning binnengaat met zijn verhaal en iemand die de contacten met de opdrachtgever onderhoudt...."

Het drietal wordt verdacht van 15 zaken van bankhelpdeskfraude en de Rabobank heeft in alle gevallen de schade vergoed. De bank becijfert de schade op in totaal ruim 108.000 euro. "Je kunt zeggen dat de kwestie daarmee is opgelost, maar vergeet niet dat wij met z’n allen meebetalen aan wat de bank vergoedt. Doordat de kosten voor de bank omhoog gaan, gaan de kosten voor alle klanten ook omhoog", stelt de officier. Maar erger vindt hij nog de ontstane gevoelens van onveiligheid bij deze hoogbejaarde slachtoffers.

Eisen

De officier eist tegen de (destijds) minderjarige verdachte onvoorwaardelijke jeugddetentie van 100 uur met aftrek van voorarrest. Daarnaast een werkstraf van 150 uur en zes maanden jeugddetentie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar met voorwaarden.

De 19-jarige verdachte hoorde in het kader van het toepassen van ASR een onvoorwaardelijke jeugddetentie van 66 dagen met aftrek tegen zich eisen. Voor hem eist de officier ook zes maanden jeugddetentie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf van 180 uur.

De 24-jarige zou wat de officier betreft 106 dagen onvoorwaardelijke gevangenisstraf moeten krijgen, met aftrek, ook een werkstraf van 150 uur en zes maanden gevangenisstraf geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.