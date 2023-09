Arriva bus in vuur en vlam op Centrale As

wo 23 augustus 2023 10.29 uur

DAMWâLD - Een lijndienstbus van Arriva is woensdagochtend in brand gevlogen op de Centrale As ter hoogte van Damwâld. De brand ontstond omstreeks 10.15 uur en de chauffeur wist het voertuig tijdig op een parkeerplaats langs de autoweg te parkeren.

De brandweer van Damwâld en Dokkum werd om 10.18 uur opgeroepen voor de brand. Tijdens de uitruk van de Dokkumer brandweer stond de brug open waardoor de brandweerploeg wat later ter plaatse kwam.

De buschauffeur reed van Dokkum richting Damwâld toen er brand ontstond. De autoweg is afgezet voor het doorgaande verkeer in verband met de rookontwikkeling en zodat de brandweerploegen veilig kunnen werken om het vuur te doven.

De rijbaan richting Dokkum bleef nog enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voor zover bekend zaten er geen passagiers in de bus ten tijde van de brand.

Berger Broekhuizen is later ter plaatse gekomen om de uitgebrande bus weg te slepen. Later maakte Broekhuizen plek voor berger Betten die ook ter plaatse is gekomen. Broekhuizen heeft om onbekende reden afgekoppeld en Betten heeft uiteindelijk de bus afgevoerd.

Rond 12.20 uur werd er één rijstrook opengesteld zodat het verkeer richting Drachten weer gebruik kan maken van de Centrale As.

FOTONIEUWS