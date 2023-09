Peugeot vliegt over de kop op de Wâldwei (N31)

di 22 augustus 2023 18.20 uur

NIJEGA - Op de Wâldwei (N31) bij Nijega vloog dinsdag de bestuurster van een Peugeot over de kop. Het ongeval gebeurde nadat de auto een klapband had gekregen.

Een getuige die de hulpdiensten belde, had gezien dat de auto meerdere keren over de kop sloeg. De vrouw is later voor controle meegenomen met een ambulance.

Vanwege het ongeval ontstond er vanaf 16.15 uur een kleine file op de Wâldwei van Nijega in de richting van Leeuwarden. De oprit bij Nijega werd korte tijd afgesloten door de politie.

De brandweer van Burgum werd ook voor het ongeval gealarmeerd maar kon vroegtijdig terugkeren naar de kazerne. De bestuurster had het voertuig al verlaten.

FOTONIEUWS