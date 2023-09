Ruim 100 huizen aan Eikesingel (locatie Marathonhotel) in Drachten

di 22 augustus 2023 15.29 uur

DRACHTEN - Het gemeentebestuur van Smallingerland geeft groen licht voor de komst van ruim honderd woningen aan de Eikesingel in Drachten. Het nieuwe plan krijgt de naam 'Eikekwartier'.

Op de nieuwe plek, nabij één van de grootste toegangswegen van Drachten, komen woningen voor starters, zorg en ouderen.

De realisatie van de bouw van de woningen is in handen van BIRE Development B.V. uit Leiden. Op het terrein van het voormalige Marathonhotel, het voormalige Gomarus College en het Ichtus Hûs komen 48 zorgappartementen, 30 ouderenappartementen, 14 studio's of beneden-bovenwoningen en 21 startersappartementen.

Bouwenveloppe

Voor de bouw zijn, via een participatietraject met omwonenden, randvoorwaarden verwerkt in een bouwenveloppe. Deze bouwenveloppe is de basis voor de verdere ruimtelijke uitwerking in een bestemmingsplan en voor de uitwerking van het bouwplanontwerp. Het ontwerpbestemmingsplan Eikekwartier is vrijgegeven voor de inspraak en ligt nu ter inzage.

'Jong en oud'

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier: "Vanuit onze Woonvisie is het streven om zoveel mogelijk huishoudens prettig te laten wonen, met een goed en gevarieerd woningaanbod. Het Eikekwartier is hier een prachtig voorbeeld van, waarmee we diverse doelgroepen, jong en oud, bedienen. Drie participatiebijeenkomsten met omwonenden hebben geleid tot deze planontwikkeling, die in de toekomst zorgt voor een stijlvolle toegangspoort in Drachten."

De gemeente Smallingerland gaat voor de realisatie van het plan een zogenoemde anterieure overeenkomst aan met BIRE Development B.V. In deze overeenkomst worden de condities vastgelegd waaronder BIRE Development B.V. de integrale ontwikkeling van het project Eikekwartier gaat realiseren.

Zie www.eikekwartier.nl voor achtergrondinformatie over het project.

Ontwikkelstrategie

De Ontwikkelstrategie draagt bij aan de ambities van de Woonvisie zoals de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties. Doel is het bouwen van circa 700 sociale-, huur- en vrije-sector-woningen. Smallingerland doet dat door samen te werken met woningbouwcorporaties en ontwikkelaars. Bij de planontwikkeling worden omwonenden en andere belanghebbenden zo vroeg mogelijk bij het planontwikkelingsproces betrokken.

Geen arbeidsmigranten

Door de planontwikkeling is de huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalige Marathonhotel van de baan. Gezien de behoefte aan dergelijke huisvesting binnen de gemeente wordt er wel een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor sluit gemeente Smallingerland een intentieovereenkomst met WeLiving B.V. en Besdam B.V.

