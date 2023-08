Scooterrijder (22) rijdt onder invloed door Drachten

za 19 augustus 2023 21.34 uur

DRACHTEN - De politie heeft vrijdagavond een 22-jarige man uit de gemeente Smallingerland aangehouden. De man reed onder invloed van drugs op een scooter.

De scooterrijder reed de politie tegemoet op de Noorderdwarsvaart in Drachten. Toen de agenten keerden was de man al verdwenen. De bestuurder werd later alsnog aangetroffen, maar dan lopend.

Tijdens een controle bleek de man onder invloed van drugs. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De man had zijn scooter verstopt in een steegje nabij de Noorderdwarsvaart. Deze is door de politie in beslag genomen.