Keukenbrand in Balthasar Bekkerstrjitte in Mitselwier

do 17 augustus 2023 15.51 uur

MITSELWIER - De brandweer van Anjum werd donderdag om 15.41 uur opgeroepen voor een brand in Mitselwier. Er was brand ontstaan in een keuken van een huis aan de Balthasar Bekkerstrjitte.

Al snel werd duidelijk dat er een airfryer in de keuken in brand was gevlogen. De oorzaak hiervan was kortsluiting in een kabeltje van een tablet die naast de airfryer lag. Op een zeker moment vloog het apparaat in brand.

De bewoner wist de brand zelf te blussen, al stond de woning toen al vol rook. De Anjumer brandweer heeft een zogenaamde binnenaanval gedaan en de keuken gecontroleerd.

Uit voorzorg besloot de brandweer op te schalen naar 'middel brand', zo laat de brandweer weten. Het is overigens ook gebruikelijk om tijdens de vakantieperiode twee ploegen op te roepen. In zo'n situatie wordt ook de brandweer van Dokkum opgeroepen. Deze brandweerploeg hoefde uiteindelijk niets meer te doen nadat ze ter plaatse waren gekomen.

Na wat bluswerk is de woning geventileerd om de rook te verdrijven. De bewoner had tijdens een bluspoging zelf rook ingeademd. Voor hem kwam nog een ambulance ter plaatse maar de man hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

