Koffiedrinken bij museum met brownie van Brownies&DownieS

ma 14 augustus 2023 18.46 uur

DRACHTEN - Koffiedrinken bij Museum Dr8888 wordt van dinsdag 15 augustus nog leuker. Door de samenwerking met Brownies&DownieS kunnen de bezoekers in het museum of de museumtuin genieten van koffie of thee met een overheerlijke brownie of blondie.

Museum Dr8888 is blij met deze samenwerking. De verpakte gevulde koeken worden vervangen door eigengemaakte brownies en blondies van de lunchroom Brownies & DownieS. En gasten die na het museumbezoek willen lunchen of borrelen, kunnen met een leuke actie nagenieten in de lunchroom van Brownies&DownieS.

Beide partijen zien allerlei mogelijkheden om de samenwerking in de toekomst uit te breiden, bijvoorbeeld door het verzorgen van een lunch bij speciale gelegenheden. Gastvrijheid en genieten staan bij beiden hoog in het vaandel.