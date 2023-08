Bromfietser uit Drachten na wilde achtervolging opgepakt

zo 13 augustus 2023 10.16 uur

DRACHTEN - Een wilde achtervolging eindigde zaterdagavond bij het Groningse Zevenhuizen. Een agent wilde rond 23.30 uur een bromfiets met twee opzittenden controleren nadat opviel dat de vrouwelijke passagier een buitenboordmotor bij zich droeg.

De bestuurder van de bromfiets, een 47-jarige man uit Drachten, en zijn 24-jarige passagiere uit Leeuwarden negeerden echter het stopteken en gingen ervandoor.

De achtervolging zette zich voort op de Roomsterweg richting Zevenhuizen. Daarbij gaf een tweede agent de bromfietsbestuurder een stopteken. De Drachtster reed met hoge snelheid door, waarbij de agent ternauwernood een aanrijding kon voorkomen door opzij te springen. Deze agent raakte lichtgewond aan zijn hand.

Kort daarna raakte de bestuurder uit balans toen hij een politieauto probeerde te ontwijken. De bromfietser kwam ten val, waarna beide verdachten onmiddellijk werden gearresteerd. Zij zijn overgebracht naar het cellencomplex in Groningen voor verhoor. De agent deed aangifte vanwege het geweld tegen hem.

Uit onderzoek is verder gebleken dat de bromfiets als gestolen geregistreerd stond en er zijn aanwijzingen dat de buitenboordmotor eveneens van diefstal afkomstig is. De politie is op zoek naar de eigenaar van de buitenboordmotor en vraagt deze zich te melden via telefoonnummer 0900-8844.