Celstraf voor asielzoeker die steelt en zakkenrolt

vr 11 augustus 2023 10.49 uur

DRACHTEN - Een 26-jarige asielzoeker werd vrijdag veroordeeld tot vier weken celstraf voor twee winkeldiefstallen en een zakkenrollerij. De verdachte was niet aanwezig op de rechtbank in Leeuwarden.

De man woonde nog maar twee maanden in Nederland toen hij in het winkelcentrum van Drachten op rooftocht ging. Op 2 maart 2023 stal hij een Manchester United trainingspak bij Voetbalshop.nl en één Bjorn Borg schoen bij Schuurman Schoenen.

Verdacht

Dankzij een alerte security officer van de H&M liep de man tegen de lamp. De beveiliger zag dat de man meerdere winkels in- en uitliep zonder goederen af te rekenen. De politie werd daarop ingeschakeld en agenten troffen later het trainingspak en de schoen aan in een tas die de man bij zich had.

Alle producten waren splinternieuw en de prijskaartjes zaten er nog aan. Zo kostte het trainingspak ruim 105 euro.

Geen geld

De verdachte verklaarde dat hij geen geld had en op het AZC in Drachten woonde. Hij had het trainingspak onder zijn jas gestopt. De man had verder maar één schoen meegenomen omdat een vriend eerder al eentje zou hebben gehaald.

Ezel

Hoewel de man had verklaard dat hij zich als een ezel voelde, stootte hij zich opnieuw aan de 'spreekwoordelijke' steen op 11 maart 2023 in Assen. In de HEMA stal hij 40 euro uit de portemonnee van een mevrouw. Dankzij een alerte winkelmedewerker en beveiliger kon de man in de kraag gevat worden. Hij had nog geprobeerd weg te rennen.

Celstraf

Politierechter Brigitte Hammerle legde de man een onvoorwaardelijke celstraf van vier weken op. Een taakstraf zou bij deze man lastig worden qua uitvoering. De officier van justitie had zes weken celstraf geëist.