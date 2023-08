Zesde marathonuitzending radioamateurs voor goed doel

wo 09 augustus 2023 16.58 uur

AUGUSTINUSGA - De radioamateurs van De parel fan de Wâlden houden deze week hun marathonuitzending vanuit hun studio in Augustinusga. Henk en Carla, Jelle en Pernille, Jacob en Gepke, en Mark en Petra draaien hun plaatjes om geld in te zamelen voor Stichting Semmy. Inmiddels is dit alweer de zesde keer dat het station een marathonuitzending houdt.

Stichting Semmy heeft als doel om de levensverwachting en uiteindelijk de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker te vergroten. De stichting doet dit met hulp van donaties, en deze zijn dan ook van harte welkom.

De parel fan de Wâlden is nog tot en met zondag te beluisteren op 106.8 fm. Via de site parelfandewalden.nl zijn ook diverse streams aan te klikken. Bezoek is ook welkom, graag eerst via de Whatsapp aanmelden op 0629203050.