Celstraffen geëist voor productie van synthetische drugs in Drachten

di 08 augustus 2023 16.48 uur

DRACHTEN - Tegen een viertal verdachten eiste het Openbaar Ministerie dinsdag celstraffen. Het viertal was betrokken bij een drugslab in Drachten.

De verdachten zijn een 39-jarige man uit Nijega, een 57-jarige man uit Leeuwarden en twee mannen van 25 en 41, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats die als 'kok' werkzaam waren.

De politie kwam het drugslab op het spoor toen bij eerdere aanhoudingen bij Drachten en Breda spullen werden gevonden die gebruikt worden om een lab in te richten. Onderzoek aan de telefoons van die verdachten leidde op 19 december 2022 naar de Hemmen 101 in Drachten. Daar werd het drugslab aangetroffen.

Twee verdachten werden in het synthetisch drugslab op heterdaad aangehouden. Later werden nog twee medeverdachten aangehouden.

Drugsloods

De loods aan de Hemmen 101 bevatte meerdere productieruimtes en een verblijfsruimte in een kantoor. In het drugslab stond onder andere een destillatieopstelling met daarin 389 liter vloeistof met daarin ook metamfetamine. De destillatieketel was nog warm. Ook vond men diverse vloeistoffen en chemicaliën die door het NFI zijn onderzocht.

Onder de overkapping buiten de loods werden een groot aantal jerrycans aangetroffen die passen bij de extractie van cocaïne. Het LFO concludeerde dat de gevonden goederen en chemicaliën passen bij de bewerking en verwerking van metamfetamine. De goederen buiten de loods passen bij de extractie van cocaïne.

Nijegaaster wijst naar Andries Booi

De 39-jarige man uit Nijega liet tijdens de zitting van de meervoudige kamer weten dat hij niets met het lab te maken had. Dat schrijft de Leeuwarder Courant. Hij vertelde dinsdag wel dat Andries Booi uit Boelenslaan met hem een wietkwekerij wilde beginnen. Booi werd doodgeschoten door de politie nadat hij tijdens een achtervolging inreed op de agenten.

Crystal meth

Uit onderzoek aan de telefoon van één van de 'koks' valt af te leiden dat er meerdere keren is geproduceerd. De officier van justitie: "Een deel van de foto's die op de telefoon zijn aangetroffen zijn zonder twijfel gemaakt in het perceel De Hemmen 101. Op de foto's en video's zie je kristallen die zeer waarschijnlijk het eindproduct crystal meth zijn, dat vlak voor de inval door politie is opgehaald. Dit werd in elk geval niet aangetroffen bij de doorzoeking."

Actief betrokken

Uit de combinatie van alle bewijsmiddelen kan de officier geen andere conclusie trekken dan dat de mannen uit Nijega en Leeuwarden actief betrokken waren bij het drugslab. De officier: "Van de Leeuwarder kan vastgesteld worden dat hij een sleutel had van het pand, dat hij de koks ontving, dat hij betrokken was bij de grondstoffen, dat hij geld ontving en dat hij langdurig in het lab is geweest. Ik merk dat aan als een nauwe en bewuste samenwerking met de medeverdachten."

De Nijegaster was de eigenaar van het pand. Maar niet slechts de verhuurder. De officier: "De verdachte uit Nijega was betrokken bij de voorbereiding, bij de geldstromen, bij het faciliteren van de koks. Hij had een dusdanige positie dat hij kon bepalen dat er werd gefilmd. Bovendien was de bus waarvan hij als bestuurder gezien is aanwezig bij de productielocatie vlak voordat het eindproduct wordt gefilmd. Onder die omstandigheden is wat het OM betreft sprake van een nauwe en bewuste samenwerking, van medeplegen."

De officier acht dan ook bewezen dat beide verdachten opzettelijk metamfetamine hebben vervaardigd, bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd en verstrekt. Er is geen bewijs dat zij het hebben vervoerd of verkocht.

Drugsdumping in Boelenslaan

In de periode dat het lab actief was trof de politie in Boelenslaan, op zo'n 9 kilometer van het lab, een forse partij drugsafval aan. De inhoud van de vaten, maar ook de vaten zelf passen bij degene die in Drachten zijn gevonden. "De Leeuwarder zou het vuilnis hebben weggegooid en daarvoor betaald zijn. Dit is te kwalificeren als een strafbaar feit volgens de Wet Milieubeheer."

De gemeente Achtkarspelen heeft forse kosten moeten maken voor het opruimen van de dumping, zo'n € 30.000,00. Zij stelt zich dan ook als benadeelde partij in deze zaak.

De verdachte uit Leeuwarden wordt daarnaast verweten dat hij een vuurwapen en hasj in bezit heeft gehad. Dit feit vindt de officier ook wettig en overtuigend te bewijzen. Dat geldt eveneens voor de verdenking van het telen van hennep voor de verdachte uit Nijega.

Koks en dna

De twee 'koks’ die op heterdaad zijn aangehouden erkennen dat zij meerdere keren in de labruimtes zijn geweest, en hun DNA hebben ze daar achter gelaten op handschoenen en maskers. Beschermende kleding dat wordt gebruikt bij dit soort chemische processen.

Eisen

Gelet op de ernst van de zaak, de persoonlijke omstandigheden en de richtlijnen die gelden voor dit soort strafbare feiten komt de officier tot de volgende eisen: voor de verdachte uit Nijega zestig maanden gevangenisstraf en een geldboete van 50.000 euro.

Voor de verdachte uit Leeuwarden vindt de officier een gevangenisstraf voor de duur van 78 maanden passend plus toewijzing van de vordering benadeelde partij. Tegen de beide koks eist de officier een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden.

De rechtbank doet op 22 augustus uitspraak.