Twee caravans uitgebrand op camping De Veenhoop

di 08 augustus 2023 09.37 uur

DE VEENHOOP - Twee caravans zijn maandagnacht uitgebrand op het campingterrein van het Veenhoop-festival aan de Sluswei in De Veenhoop.

Brandstichting

De eigenaar van de caravan weet zeker dat het gaat om brandstichting. "Wy binne de lêtste nacht nei hûs gien en dat is mar goed ek" zo vertelt Joey uit Noardburgum. Hij kreeg vannacht allemaal appjes toen duidelijk werd dat zijn caravan was uitgebrand. Hij sliep die nacht gelukkig thuis nadat hij het hele weekend wel had gefeest op het Veenhoop-festival.

Vrienden op tijd gered

Zijn vriend uit Burgum en vriendin uit Oudega beleefden veel spannender momenten omdat zij sliepen in de caravan welke naast de brandende caravan stond. Het vuur is op een zeker moment overgeslagen, zo vertelt Joey als hij bij de restanten van de caravan staat. Hij is vanochtend direct naar de plek des onheils gegaan.

Joey weet nog niet hoe het precies is gegaan maar zij zijn er op tijd uitgehaald of op tijd wakker geworden. Joey had nog niet met ze gesproken omdat ze hun roes uitsliepen elders.

Brandweer

Alle twee caravans gingen in vlammen op. De brandweer werd even na 3.30 uur opgeroepen voor de brand en is ter plaatse gekomen om het vuur te doven.

Tijdens het bluswerk waren er veel festivalgangers op de been om bij het vuur en het bluswerk te kijken.

