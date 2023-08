Bestuurder die hardloper aanrijdt had 'schrikbarend veel' alcohol op

do 03 augustus 2023 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige inwoner van Drachten was op 23 maart 2021 in de auto gestapt na de inname van wat de officier van justitie 'schrikbarend veel' alcohol noemde. Op de Rydwei bij Rottevalle reed de man een jogger aan, waarna hij was doorgereden.

Alcoholgehalte

Het doorrijden na de aanrijding en het slachtoffer in hulpeloze toestand achterlaten was één van de verwijten waarvoor de Drachtster was gedagvaard voor de zitting van de politierechter.

Verder had hij zich volgens de officier van justitie schuldig gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed. Het alcoholgehalte was dermate hoog dat de Drachtster volgens de officier bijna buiten de richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) viel.

'Iets’ op de weg gezien

Uit de alcoholtest kwam een percentage van maar liefst 1310 ug/l, meer dan zes keer de hoeveelheid die nog mag voor deelname aan het verkeer. De verdachte, die destijds in een chalet op een camping in Rottevalle woonde, was naar huis gereden van zijn vrijwilligersbaantje bij een voetbalvereniging.

Op de Rydwei was er ineens een harde klap. De bestuurder had 'iets’ op de weg voor hem gezien en kon niet meer adequaat reageren.

Band van de velg geslagen

Het bleek dat hij iemand had aangereden die aan het hardlopen was. De voorruit van de auto van de verdachte was voor driekwart verbrijzeld. Waarschijnlijk door een plotselinge stuurmanoeuvre was de man ergens overheen gereden waardoor de band van het rechtervoorwiel compleet van de velg was geslagen. De Drachtster stopte niet, maar reed door naar de camping.

"Blinde paniek"

Bij de politie verklaarde hij dat hij "in blinde paniek" was doorgereden. Samen met een buurman was hij teruggekeerd naar de plek van de aanrijding. Het slachtoffer was daar inmiddels niet meer, die was door een automobiliste meegenomen en naar huis gebracht. De man was compleet van de wereld, maar hij kon zich uiteindelijk nog wel herinneren waar hij woonde. De automobiliste belde 112.

Hardloper droeg verlichting

Het bleek nog mee te vallen met de verwondingen van het slachtoffer. De man had letsel aan het hoofd en heeft een poos niet kunnen werken. De politie constateerde dat hij verlichting op zijn kleding droeg tijdens het hardlopen en dus goed zichtbaar moet zijn geweest. De verdachte zei dat hij de man een grote bos bloemen heeft gestuurd, vergezeld van een schriftelijke spijtbetuiging. De schade is door de verzekering vergoed.

Schrikborrel

Dat hij na de botsing was doorgereden noemde de Drachtster "de grootste fout die ik ooit heb gemaakt". Over hoeveel hij had gedronken was nogal wat onduidelijkheid. Op de dag voor de botsing had hij rode wijn gedronken en bij de voetbalclub blikjes cola-beerenburg.

Zelf veronderstelde hij dat hij, toen hij eenmaal thuis was, als een soort schrikborrel een halve fles Martini achterover had geslagen, maar zeker weten deed hij dat niet.

Normaal gevangenisstraf

De rechter en de officier vonden het schrikborrel-verhaal te vaag en gingen uit van het alcoholgehalte dat op het politiebureau was gemeten. De zaak was erg lang op de plank blijven liggen. Normaal gesproken had de officier een gevangenisstraf kunnen eisen, maar vanwege de ouderdom van de zaak deed hij dat niet.

De officier eiste 240 uur werkstraf en een rijontzegging van 30 maanden. De rechter nam de geëiste werkstraf over en legde 20 maanden rijontzegging op. De verdachte zei dat hij nauwelijks meer drinkt en hij heeft na de aanrijding hulp gezocht.