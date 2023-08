Locatie-gegevens gestolen telefoon leiden naar AZC

ma 31 juli 2023 22.42 uur

DRACHTEN - Dankzij de locatie-gegevens van een gestolen mobiele telefoon kon vrijdag een zeventienjarige asielzoeker uit Drachten worden aangehouden door de politie. De man werd aangehouden op het Noorderend.

De man heeft vermoedelijk meerdere diefstallen op zijn geweten. Zo is de man verdachte van een insluiping in een woning aan de Suder Stienplaat in Leeuwarden. Deze vond tussen woensdag 26 juli 22.00 uur en donderdag 27 juli plaats. Tevens zijn er deze nacht diverse verdachte situaties geweest in Zuiderburen.

De politie startte een onderzoek naar aanleiding van de insluiping en verdachte situaties. De man was onder andere te zien op camerabeelden uit de buurt.

Via de mobiele telefoon kon de politie de verdachte uiteindelijk in de kraag vatten. De locatie-gegevens leidden naar het AZC in Drachten. Via de eerder verkregen camerabeelden werd daar ter plaatse de verdachte herkend.

In de woning van de verdachte werden later diverse goederen aangetroffen. Deze zijn allen door de politie in beslag genomen. Herkent u één van deze goederen en kunt u aantonen dat deze van u zijn? Neem dan contact op met de politie. Zie fotonieuws voor de goederen.

