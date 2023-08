Johannes Pel na 17 jaar uitgeblust bij brandweer Kollum

ma 31 juli 2023 20.33 uur

KOLLUM - In een tuinhuisje bij een woning aan de Hesseweg in Kollum was maandagavond brand uitgebroken. De bewoonster was met een tuinslang de 'brand’ al aan het blussen, in afwachting van de brandweer.

Bij de brand waren ook twee personen betrokken. Eén persoon lag in het tuinhuisje, een tweede persoon lag in een aanbouw. De brandweer van Kollum was snel ter plaatse en brandweerman Johannes Pel was als eerste bij de brand.

Bij het redden van de slachtoffers bleek dat Johannes zijn vrouw en dochter de slachtoffers waren. De brand bleek in scene gezet. Johannes Pel stopt na 17 jaar bij brandweer Kollum, mede door de drukke werkzaamheden van zijn eigen bedrijf.

