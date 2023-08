Vrouw botst op lantaarnpaal en gaat ervandoor

vr 28 juli 2023 17.15 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige vrouw uit Drachten die de benen nam nadat ze met haar auto tegen een lantaarnpaal was gereden, is vrijdag bij verstek voor het verlaten van de plaats van het ongeval veroordeeld tot een boete van 500 euro.

Tegen lantaarnpaal en betonnen paal

De vrouw was op 17 april vorig jaar aan het eind van de middag op de rotonde aan de Lange West in Drachten tegen een lantaarnpaal en vervolgens tegen een betonnen paal gereden. Omstanders belden de hulpdiensten en probeerden de vrouw er nog van te weerhouden om weg te lopen.

In tegengestelde richting

Omdat de Drachtster nogal obstinaat reageerde lieten de getuigen haar gaan. Volgens een van de getuigen was de vrouw in tegengestelde richting over de rotonde gereden. De politie zocht haar op op haar woonadres, maar er was niemand thuis. Ook bij familie kreeg de politie geen gehoor.

Verblind door de zon

De volgende dag, om een uur of 1 's middags, meldde de Drachtster zich op het bureau. Ze verklaarde dat ze was verblind door de zon. Ze had na de botsing een black out en was in paniek geraakt. Voor en na het ongeval is de vrouw veroordeeld voor rijden onder invloed.