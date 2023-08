Tientallen parkeerboetes op Raadhuisplein in Drachten

do 27 juli 2023 13.54 uur

DRACHTEN - In totaal zijn er deze maand 35 parkeerboetes uitgedeeld op het Raadhuisplein. Eind juni mocht er niet meer geparkeerd worden op het plein in het centrum in Drachten. Automobilisten konden hun auto kwijt in de parkeergarage of de parkeerruimte aan DE DRIFT.

De Leeuwarder Courant meldt dat er 34 keer een boete van 110 euro is uitgedeeld. De 35e boete was voor een bestuurder die zijn voertuig geparkeerd had op een invalidenparkeerplaats. Kosten: 359 euro. Na de invoering van het parkeerverbod werden automobilisten in de eerste twee weken gewaarschuwd met een briefje.

Het plein is de komende jaren een proeftuin en voor de sfeer zijn er onder andere palmbomen en olijfbomen neergezet.