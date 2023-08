Lelijke kabelkastjes worden in Drachten versierd met gedichten

di 25 juli 2023 13.58 uur

DRACHTEN - Voormalig gemeentedichter Andries Jelle de Jong uit De Tike blijft doorgaan met zijn zelfbedachte missie om zijn geboorteplaats Drachten een beetje mooier te maken met gedichten. Ditmaal zijn besmeurde kabelkastjes aan de beurt.

Eerder versierde hij al ramen van ondernemers, de muren van vv Drachten en de wanden van zwembad De Welle met zelfgeschreven poëzie. Ook waren langs maïsvelden in De Tike en Opeinde zijn maïsmannetjes te zien, vergezeld met reusachtige maiskolven vol gedichten.

Ditmaal heeft de 45-jarige Andries Jelle de Jong zijn zinnen gezet op de in zijn ogen lelijke kabelkastjes van Ziggo, KPN, Liander of andere nutsbedrijven. Samen met Hylko Loonstra van het Drachtster reclamebureau DOK23 beplakt De Jong eerst 25 van die kastjes met een gedichtsticker. Daarbij houdt hij rekening met de aard van de door hem geschreven gedichten: er zit een grapje, aanmoediging of overdenking in en ze zijn allemaal licht en luchtig zonder politieke of religieuze standpunten.

De Jong: "We willen niemand voor het hoofd stoten, maar juist een kleine glimlach bezorgen. Het is opgewekte poëzie, bedoeld voor wandelaars en fietsers die toevallig voorbijkomen. De kabelkastjes waar het omgaat, kent iedereen wel: ze zijn vaak grijs maar soms blauw of groen. Ze staan op iedere straathoek. Vaak besmeurd met graffiti, of slecht in de verf omdat die is afgebladderd door zon en regen, of beplakt met halfvergane aanplakbiljetten. Oftewel: ik vind het lelijkmakers. Ze zijn me een doorn in het oog en dat kan best anders. Er komen veel mensen langs omdat ze altijd langs een stoep of weg staan. Een unieke kans om poëzie te verspreiden dus!"

In twee dagdelen hebben De Jong en Loonstra in totaal 25 kastjes beplakt. Het opmaken, printen en plakken van zo'n sticker kost honderd euro. De beide initiatiefnemers hebben de eerste lichting voor eigen rekening genomen. Voor het vervolgtraject rekenen ze op aanmeldingen van particulieren en ondernemingen.

De Jong: "Geïnteresseerden kunnen een gedicht adopteren. Bijvoorbeeld voor een kastje bij henzelf in de straat en met hun eigen naam eronder: ‘Dit gedicht is geadopteerd door…’ Er hebben zich direct na de eerste plakmorgen al twintig enthousiastelingen gemeld." De bedoeling is om uiteindelijk honderden kabelkastjes in Drachten te versieren met poëzie. Aanmelden kan via de Instagram van Andries Jelle de Jong of via Hylko Loonstra van DOK23.