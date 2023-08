Drachtster vrouw (65) tien keer betrokken bij branden in eigen huis

di 25 juli 2023 13.50 uur

LEEUWARDEN - Voor de brandstichting in haar eigen (huur-) woning is een 65-jarige oud-inwoonster van Drachten veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van drie jaar.

Wakker van lawaai

De brand ontstond in de nacht van 30 mei 2020 in de toenmalige woning van de vrouw en haar echtgenoot aan de Fabriciuslaan in Drachten. Haar man en een buurjongen lagen al op bed en werden wakker van lawaai en de hitte van het vuur. De buurjongen belde de hulpdiensten. De vrouw, die inmiddels in de gemeente Ooststellingwerf woont, kon die nacht niet slapen, ondanks dat ze slaapmedicatie en kalmerende middelen gebruikte.

Twee brandhaarden

Ze was naar beneden gegaan om een sigaret te roken. Achteraf kon ze zich verder niets meer herinneren van de bewuste nacht. Voor de rechtbank was doorslaggevend dat er twee brandhaarden waren: bij een stoel in de woonkamer en bij een deurmat in de keuken.

Op de mat werden sporen gevonden van brandversnellende middelen.

Het kon volgens de rechters niet anders dan dat de vrouw de brand had veroorzaakt, haar man lag op bed te slapen.

Tien keer betrokken

Bovendien, zo meldde de officier van justitie twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak, is de vrouw de afgelopen jaren negen keer, en inclusief de brand in Drachten, tien keer betrokken geweest bij een woningbrand in de eigen woning, in respectievelijk Appelscha en tot drie keer toe in Opeinde en Hallum. Dat kon volgens de officier geen toeval zijn. De vrouw liep tweedegraads brandwonden op, haar man had roetdeeltjes ingeademd.

Persoonlijkheidsstoornis

De vrouw heeft een persoonlijkheidsstoornis met dwangmatige, borderline en narcistische trekken. Ze is verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank hield daar bij de strafmaat rekening mee. Ook werd bij het bepalen van de straf meegenomen dat het om een oude zaak ging. De vrouw moet zich laten behandelen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.