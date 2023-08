Boot brandt volledig uit op het water in Drachten

za 22 juli 2023 06.30 uur

DRACHTEN - Op het water langs de Steven in Drachten is zaterdag in alle vroegte brand ontstaan op een boot. De brandweer werd om 05.36 uur opgeroepen. Bij aankomst bleek het vaartuig al langere tijd in brand te staan en was er nog weinig van over.

Volgens de politie sliep de eigenaar samen met zijn vriendin regelmatig op de boot. Gelukkig bleek dat dit keer niet het geval. Bij de brand raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

De brandweer van Burgum werd later nog opgeroepen om olieschermen te plaatsen.

