Werkstraf voor groepsmishandeling op de Kaden

vr 21 juli 2023 16.45 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige inwoner van Beetsterzwaag die eind februari vorig jaar betrokken was bij een mishandeling op de Kaden in Drachten, is wegens openlijke geweldpleging veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke jeugddetentie van een maand.

Trappende beweging

Samen met anderen had de Beetsterzwaagster na sluitingstijd van de horeca een man mishandeld. Het slachtoffer werd door verschillende personen aangevallen en werd van alle kanten geslagen en geschopt.

Op camerabeelden van een horecagelegenheid leek de Drachtster op een bepaald moment, terwijl het slachtoffer op de grond lag, een trappende beweging naar het hoofd te maken.

Sterke drank gedronken

Het was niet te zien of het slachtoffer ook daadwerkelijk werd geraakt. Zelf zei de verdachte dat hij een soort van \'stap’ had gemaakt. Hij gaf de alcohol de schuld, hij had veel sterke drank gedronken, en verklaarde dat hij zichzelf niet in de beelden herkende. Net als de officier van justitie oordeelde de rechtbank dat een poging tot doodslag niet bewezen kon worden. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

EMDR-behandeling

Zijn kaak was gebroken en uit de kom, zijn neus was gebroken, zijn tanden stonden scheef en hij zat onder de blauwe plekken. Hij heeft aan de mishandeling een litteken in het gezicht overgehouden. Er is bij hem PTSS vastgesteld, hij moet een EMDR-behandeling volgen. De andere deelnemers aan de mishandeling zijn al voor de rechter of de kinderrechter geweest. Zij hebben werkstraffen gekregen.