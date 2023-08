Drachtster dief (17) besteelt agent nadat hij geboeid werd

vr 21 juli 2023 14.08 uur

DRACHTEN - Een zeventienjarige jongen uit Drachten probeerde donderdag goederen te stelen van een agent. Hij deed dit toen hij geboeid in het dienstvoertuig zat.

De man werd door een hondengeleider aangehouden nadat hij een diefstal had gepleegd in een kledingwinkel in de stad Groningen. Een getuige zag dat de man beveiligingslabels uit kleding knipte in een afgelegen steeg in de binnenstad.

De politie werd ingeschakeld en de hondengeleider was er als eerste ter plaatse. Hij hield de jongeman aan. Doordat het erg druk was en er weinig politieauto's beschikbaar waren, moest de agent de verdachte zelf vervoeren. Hij werd geboeid en op de bijrijdersstoel geplaatst. De dienstauto's voor politiehonden hebben namelijk geen achterbank.

Nadat hij in het voertuig was geplaatst, vond er nog een kort overleg plaats tussen de agent en de getuige. In deze korte tijd zag de geboeide verdachte kans om zelfs privé goederen van de agent uit het middenconsole weg te nemen en in zijn zakken te stoppen.

De goederen kwamen op het bureau tijdens de fouillering weer tevoorschijn. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten en de goederen zijn weer terug bij de diender.