John en Helga openen pluktuin aan Voermanspad

do 20 juli 2023 14.23 uur

DRACHTEN - Het Voermanspad in Drachten doet haar naam eer aan. De gezellige straat beschikt sinds kort over een eigen pluktuin.

De pluktuin werd donderdag feestelijk geopend. De tuin is een initiatief van de bewoners John en Helga. Het idee werd daarna omarmd door de gemeente Smallingerland en WoonFriesland.

Onder het genot van groen en lekkere vruchten kunnen omwonenden elkaar nu ontmoeten in de pluktuin. Kleurrijke bloemen, kruiden voor in de thee, vrolijke fruitbomen en bloeiende bessenstruiken. De pluktuin aan het Voermanspad staat er prachtig bij.

De pluktuin ontstond nadat de gemeente melding maakte van verdwenen planten uit de groenstrook. Omdat er geen budget was voor nieuwe planten, ontstond bij John en Helga het idee voor een nieuwe invulling.

Ondersteuning van WoonFriesland was snel geregeld want John is al jaren de beheerder van het uitleenpunt voor tuingereedschap van WoonFriesland. Hier kunnen bewoners gratis tuingereedschap lenen. Groene vingers heeft John dus zeker. John en Helga trokken de stoute schoenen aan en vroeg het sociaal verhuurbedrijf om hulp bij het realiseren van een pluktuin.

Een goed begin is het halve werk

\'Wij ondersteunen dit soort bijzondere plannen van onze bewoners heel graag’, vertelt Walter van Ginkel, Manager klant & woning bij WoonFriesland. \'Vandaar dat we hebben geholpen bij de aanschaf van de planten, boomschors en de omheining. Een goed begin is het halve werk.’

Ook de gemeente Smallingerland droeg het idee een warm hart toe, evenals tuincentrum Tuindorado waar Helga korting kreeg op de aanschaf van de planten.