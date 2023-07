Grote brandweeroefening bij de molen van Holwert

wo 19 juli 2023 23.20 uur

HOLWERT - Woensdagavond werd er een brandweeroefening gehouden in molen De Hoop in Holwert.

Het scenario was dat diverse molenaars en vrijwilligers van de stichting monumenten behoud NoordOost groot onderhoud aan het doen waren in het Rijksmonument. Tijdens het onderhoud ging het vreselijk mis en ontstond er een ontploffing/brand op de eerste verdieping.

Twee molenaars probeerden de brand in de kiem te smoren door een bluspoging te doen, maar al snel bleek dat de brand niet te houden was. In de commotie vielen er diverse slachtoffers. Een vrijwilliger viel van de trap, liep een open beenbreuk op en blokkeerde de toegang naar boven.

Op de omloop van de molen raakte iemand met z'n hand bekneld onder een ketting en een andere vrijwilliger viel en liep nekletsel op.

De brandweer van Ternaard kwam als eerste ter plaatse en werd opgevangen door een hevig in paniek zijnde molenaar die brandwonden had en problemen had met de luchtwegen. Als snel werd er opgeschaald en kwam ook het korps van Ferwert en de hoogwerker van Dokkum ter plaatse.

Omdat de molenaar niet kon vertellen hoeveel mensen er precies in de molen aanwezig waren, was het voor de brandweer een hele puzzel. Op alle drie de verdiepingen lagen slachtoffers. De eerste slachtoffers waren snel uit de molen, maar enkele anderen moesten met de hoogwerker via de omloop uit de molen worden gehaald.

De brandweer kan terug kijken op een geslaagde oefening, waarbij de gestelde oefendoelen ruimschoots werden gehaald.

