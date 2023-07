Buitenbrand met flessen water geblust

wo 19 juli 2023 15.22 uur

DRACHTEN - In een bosje aan de Jelle Plantingastraat in Drachten is woensdagmiddag brand gesticht. Het ging om afval wat in een kuil lag. De politie kwam ter plaatse en schakelde uit voorzorg de brandweer in.

Uiteindelijk heeft een man die in het parkje aan het werk was uit zijn bus flessen gepakt. Deze heeft hij vervolgens gebruikt om water uit de vijver te halen. Na een paar keer lopen was het brandje geblust. De brandweer heeft alleen even gekeken en kon daarna terug naar de kazerne.