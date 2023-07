Kleurrijke eerste paal geslagen van nieuw te bouwen school

wo 19 juli 2023 12.30 uur

DRACHTEN - Leerlingen gaven woensdagochtend het startsein voor de bouw van hun nieuwe school. Op het terrein aan de Noorderhogeweg in Drachten zal de komende tijd worden gewerkt aan een nieuw gebouw wat plek geeft aan verschillende scholen voor speciaal onderwijs. Nadat de leerlingen hun kleurrijke handafdruk op de eerste paal hadden gezet gaven zij de druk op de knop om deze paal de grond in te heien.

Een ononderbroken leerlijn

Als alles volgens planning verloopt zullen op deze plek vanaf 2025 verschillende scholen onderdak hebben. Het gaat om It Heechhôf, Sjalom, Kleurryk, De Saffier en De Skelp. Het doel is om, volgens de initiatiefnemers van Samen Kansrijk, professioneel onderwijs te bieden in een veilige omgeving aan kleine groepen leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. "Een ononderbroken leerlijn voor leerlingen tussen de 4 en 14 jaar, zodat ze op één vertrouwde plek op kunnen opgroeien en ontwikkelen."

Een ijsje voor alle leerlingen

Niet alle leerlingen van de scholen die gaan samenwerken konden er bij zijn. Daarom konden de leerlingen de er niet bij waren meekijken via een live verbinding. Op het bouwterrein aan de Noorderhogeweg stond een laptop met een webcam. Nadat de eerste paal de grond is was gegaan kregen de leerlingen op zowel de locatie als op de scholen een ijsje.

