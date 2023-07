Start bouw acht huurwoningen aan Stationsweg

wo 19 juli 2023 10.03 uur

DRACHTEN - Aannemer VDM Woningen uit Drogeham is in opdracht van woningcorporatie Accolade gestart met de bouw van acht sociale huurwoningen. De huizen komen tegenover de Jumbo aan de Stationsweg in Drachten. Naar verwachting zijn de huizen over een jaar klaar om bewoond te worden.

De huizen zijn volledig elektrisch. Ze krijgen een tuin en een berging. Er komen twee slaapkamers op de eerste verdieping. Ook is daar een badkamer met een tweede toilet. De huurprijs blijft betaalbaar, onder de sociale huurtoeslaggrens.

De fundering en de voorbereidingen voor de begane grondvloer van de woningen is zo goed als klaar. Na de bouwvak start de daadwerkelijke bouw. De huizen worden in een geïndustrialiseerde fabriek gemaakt. Het voordeel hiervan is dat op de bouwlocatie een kortere bouwtijd nodig is.

Accolade verwacht dat geïnteresseerde huurders begin 2024 op de woningen kunnen reageren op www.frieslandhuurt.nl. In de zomer van 2024 zijn de woningen klaar.