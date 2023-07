Bermbrand langs A7 bij Kortehemmen

za 15 juli 2023 14.20 uur

KORTEHEMMEN - De Drachtster brandweer werd zaterdagmiddag opgeroepen voor een bermbrand langs de A7. Ter hoogte van Kortehemmen stond aan de rechterkant van de snelweg naar Heerenveen een stuk berm in brand. De spuitgasten kwamen met spoed ter plaatse.

Vrij snel daarna was het vuur al gedoofd. Wat precies de oorzaak is geweest is niet bekend. Het verkeer ondervond enige hinder door de blusrook die over de A7 trok.