Buurtsuper Wijnjewoude zoekt ondernemer(spaar)

za 15 juli 2023 09.35 uur

WIJNJEWOUDE - De Buurtsuper van Wijnjewoude is dringend op zoek naar een ondernemer of ondernemerspaar.

De enige supermarkt in het dorp wordt op dit moment gedraaid door enkele vrijwilligers en de elf enthousiaste medewerkers.

"De supermarkt heeft een belangrijke functie in de leefbaarheid in het dorp en dat is eigenlijk de enige reden om de winkel open te houden." zo laat de 77-jarige Arie van Dijk weten.

Op de winkel passen

Samen met Mark van der Wal en John van der Veen runnen ze de Buurtsuper nadat in november 2022 de vorige ondernemer ermee stopte. De goedwillende dorpsbewoners - zoals ze zichzelf noemen - kunnen wel op de winkel passen maar "Dat is net genoeg..." Voor een succes is er een nieuwe ondernemer nodig.

Mienskip

De supermarkt werd door de samenleving 'gered' nadat deze in 2018 afbrandde. De oorzaak van de brand was destijds een technische storing. De toenmalige ondernemer had geen puf om opnieuw te investeren en uiteindelijk kochten 12 mensen het pand en werd de supermarkt vanuit de gemeenschap nieuw leven in geblazen.

De nieuwe supermarkt met meer dan 400 vierkante meter opende in 2021 de deuren. De supermarkt vervult een belangrijke rol omdat er verder in het dorp weinig winkels (meer) zijn.

Nieuw gezicht

Nadat in november 2022 de ondernemer van destijds om persoonlijke en zakelijke redenen besloot om ermee te stoppen, werd de Buurtsuper weer overgedaan naar 'het dorp'. Sinds die tijd is Arie van Dijk één van de vrijwilligers die vaak in de supermarkt te vinden is. "Het is belangrijk dat er een nieuw gezicht in de winkel komt waar mensen graag naar toe gaan voor de service die hij/zij ze biedt."

"Alle investeringen zijn gedaan en alles staat klaar, het enige wat nog ontbreekt is een ondernemer." aldus Van Dijk. "De mensen in het dorp denken dat het zeker haalbaar dat de winkel blijft. Het is doodzonde zijn als de winkel ermee gestopt."