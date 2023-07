Politie houdt Drachtster aan die nog 119 dagen moet zitten

vr 14 juli 2023 23.08 uur

DRACHTEN - Een Drachtster die nog een gevangenisstraf open had staan is donderdag aangehouden door de politie. De 28-jarige man werd rond 09.30 uur aangehouden op de Gernaerd in Drachten.

De man had nog een celstraf van 119 dagen openstaan. Hij was eerder veroordeeld, maar hij had zich hiervoor nog niet gemeld. De politie heeft hem ingesloten om zijn straf uit te zitten.