Vlammen slaan uit dak van crematorium bij Opeinde

vr 14 juli 2023 19.45 uur

OPEINDE - De brandweer van Drachten moest vrijdagavond uitrukken voor een mogelijke brand bij Crematorium Wâldhof aan de Rydwei in Opeinde. Bij aankomst van de brandweerlieden sloegen de vlammen uit het dak.

De brandweer werd om 19.21 uur gealarmeerd en uiteindelijk bleek dat er geen sprake was van een daadwerkelijke brand. De oven van het crematorium was in zijn noodprogramma gegaan. Dit gebeurt als de druk in de oven te hoog wordt.

"Er gaat dan een schuifklep open op het dak die de rookgassen linea recta naar buiten stuurt. Daar kunnen vlammen bij te zien zijn. Normaal gesproken gaan die via buizen en filters naar buiten. Het proces is verder goed verlopen." zo laat Astrid Bethlehem, locatiemanager van crematorium Wâldhôf deze site weten.

Eind december vorig jaar rukte de brandweer ook al eens uit naar het crematorium vanwege hetzelfde noodprogramma dat in werking werd gesteld.

FOTONIEUWS