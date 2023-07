Gemeente ontdekt illegale bewoning bij integrale controle

vr 14 juli 2023 09.56 uur

BEETSTERZWAAG - Bij een integrale controle van de gemeente Opsterland zijn deze week in Gorredijk en Tijnje 23 bedrijven/garageboxen gecontroleerd. Naast handhavers van de gemeente (OWO-VTH) waren ook politie, douane en Liander aanwezig.

In drie panden is onrechtmatige bewoning aangetroffen en in enkele panden was sprake van stroomfraude. In een gebouw bleken vier arbeidsmigranten illegaal te zijn gehuisvest. De arbeidsinspectie zal hier verder onderzoek naar doen.

Verder werden verschillende milieuovertredingen geconstateerd en was qua brandveiligheid niet alles in orde. Bij één bedrijf kwam ook de brandweer in actie. Bij de controle werd met name gekeken of het gebruik overeenkomstig is met het bestemmingsplan en milieuvoorschriften en het bouwbesluit worden nageleefd.

Meerdere ondernemers stelden - volgens de gemeente - dat het een goede zaak is dat de controles worden uitgevoerd. Ze passen in een brede aanpak van de gemeente en veiligheidspartners om illegale activiteiten tegen te gaan en ondernemers bewust te maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit. De komende tijd zullen vaker gezamenlijke controles plaatsvinden.