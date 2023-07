Structurele subsidie Simmerdeis Drachten hard nodig

do 13 juli 2023 15.45 uur

DRACHTEN - Het theater- en muziekfestival Simmerdeis in Drachten heeft dringend structurele subsidie nodig. Sinds de start in 2007 droeg de gemeente Smallingerland jaarlijks 140.000 euro bij en de laatste jaren vanwege de kostenstijgingen 200.000 euro.

Over dat laatste bedrag zijn geen vaste afspraken en dat moet liefst wel, vindt bestuurslid Elly van der Goot van de organiserende stichting. Als directeur van schouwburg De Lawei in Drachten is ze nauw bij de programmering en organisatie betrokken. Tijdens de vergadering van Het Plein in Smallingerland dinsdagavond uitte ze haar ernstige zorgen.

De organisatie van Simmerdeis kan pas echt los als de subsidietoezegging van de gemeente binnen is, vertelde Van der Goot. Pas als het basisbedrag van de gemeente binnen is, worden ook andere sponsors benaderd. Fondsen kunnen pas worden aangeschreven als de programmering rond is.

"Het nadeel van de incidentele bijdrage, zoals die nu wordt gegeven, is dat we niet goed aan het festival kunnen bouwen." Tegenover de fractievoorzitters in de Smallingerlandse gemeenteraad had ze al laten weten dat het zonde is dat Simmerdeis op deze manier wordt gefinancierd.

Uit haar gesprekken met zo’n beetje alle partijen trekt Van der Goot de conclusie dat 'iedereen dit festival belangrijk vindt'. Een tegenvaller dreigt bij de provincie Fryslân. Het is nog afwachten of die bijdrage dit jaar loskomt, vertelde ze.

Het doel van Simmerdeis is om cultuur onder de aandacht van de mensen te brengen. Jaarlijks trekt het evenement, dat eind juni wordt gehouden, zo'n dertigduizend bezoekers. Van der Goot benoemde ook de sociale waarde en het ontwikkelen van professioneel talent. Voor De Lawei zelf is het evenement ook van groot belang.

Twee nieuwe evenementen

De lokale economie heeft ook profijt van Simmerdeis, was uit de woorden van citymanager Douwe van Drogen op te maken. Ondernemersverenigingen Drachten en HA&IE Gastvrij Drachten hebben de handen ineengeslagen en werken samen met andere partijen aan plannen voor nog twee grote evenementen als Simmerdeis.