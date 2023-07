Accolade levert veertig sociale huurhuizen op in Drachten

do 13 juli 2023 09.06 uur

DRACHTEN - Het is tijd om de buren te leren kennen en een toast uit te brengen op de veertig nieuwe sociale huurwoningen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart in Drachten.

Daarom waren alle bewoners en oud-bewoners woensdag uitgenodigd voor een opleverfeest. Woningcorporatie Accolade en Lont onthulden een vrolijke paal met kleurrijke vogelhuisjes. Daarna was het tijd voor een hapje en een

drankje.

Nieuwe bewoners

Zeven van de bewoners van de voormalige huurwoningen keerden met voorrang terug naar de nieuwbouw. Voor de andere bewoners is de buurt nieuw. Dit opleverfeest was dan ook een mooie kans om elkaar te leren kennen.

Jetze Lont, directeur bij Lont en Friso de Roos, directeur-bestuurder van Accolade vertellen: "Dit cadeau vinden we heel toepasselijk. We staan immers in de vogelbuurt. Laat deze vrolijke paal een symbool zijn van een levendige en gezellige wijk."

Karakteristiek wonen met het gemak van nu

De veertig nieuwe woningen kwamen in de plek voor 34 oude woningen. Ze voldoen nu helemaal aan de eisen van deze tijd. Zo zijn de huizen aardgasloos. Ze hebben vloerverwarming, een lucht-waterwarmtepomp en zonnepanelen. De architect hield rekening met het historische karakter van de buurt. Friso de Roos vertelt: "We zijn heel blij dat we op deze plek zes extra woningen konden bouwen. Samen met de bewoners en de gemeente gaan we het hofje nog inrichten".