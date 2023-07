Lichaam aangetroffen in water langs A7 bij Drachten

wo 12 juli 2023 14.15 uur

DRACHTEN - In een stuk water langs de snelweg A7 bij Drachten is woensdag rond 13.00 uur een lichaam aangetroffen. Eerst kon de politie alleen bevestigen dat er "iets" gevonden was, rond 15.15 uur werd bekend dat het ging om een lichaam.

De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer. Zij kunnen (nog) niet bevestigen of het gaat om de 79-jarige vermiste vrouw uit Drachten. De vrouw is vanaf maandag vermist vanuit Drachten. Vervolgens is een grote zoekactie op gang gekomen.

Op de locatie waar het lichaam is gevonden doet de politie momenteel onderzoek.

