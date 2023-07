Extra verduurzaming voor nieuwe zwemcentrum De Welle

wo 12 juli 2023 10.25 uur

DRACHTEN - Het college van Smallingerland vraagt aan de gemeenteraad goedkeuring voor het extra duurzaam maken van het nieuwe zwemcentrum De Welle. In februari jl. gaf de raad het college de opdracht om een onderzoek te doen naar de extra maatregelen voor verduurzaming. Naast het versterken van de duurzame ambities van de gemeente ook vooral om het risico van energiekosten in de exploitatie onder controle te kunnen houden.

"Het nieuwe zwemcomplex is al zeer duurzaam ontworpen met veel slimme techniek, circulaire materialen en installaties. Het energieverbruik van het zwemcentrum is een risico door de schommelingen in de elektraprijs. Wij weten niet precies welke tarieven gelden bij de ingebruikname in 2025 en daarna. Daarom willen we dit risico zoveel mogelijk omlaag brengen voor een gezonde toekomstige exploitatie van de nieuwe De Welle", aldus Pieter van der Zwan, wethouder Sport.

Onderzoek extra maatregelen verduurzaming

Het onderzoek naar extra verduurzaming was daarom gericht op hoe het risico op extra kosten, door schommelende energieprijzen, het beste onder controle gehouden kan worden en zo minder afhankelijk te zijn van die schommelingen. Ook moest uit het onderzoek blijken welke extra maatregelen in verduurzaming hiervoor mogelijk zijn.

Meer eigen opwekking en opslag van energie

Het onderzoekt richtte zich vooral op het opwekken van energie van zowel elektra als warmte en het opslaan hiervan. Een mogelijke maatregel is het plaatsen van een overkapping met zonnepanelen op de parkeerplaatsen. Een andere maatregel is door energiebuffers aan de installaties toe te voegen in de vorm van bio-bases accu's. Zo kan op momenten dat meer energie wordt opgewekt dan verbruikt, de energieopbrengst in warmte of elektra worden opgeslagen. Vervolgens kan die energie weer worden benut op momenten dat het zwemcentrum meer energie vraagt dan het zelf kan opwekken.

Maria Le Roy, wethouder Duurzaamheid: "Wij worden steeds meer uitgedaagd om duurzamere keuzes te maken op het gebied van onder andere de energievoorziening en rekening te houden met het veranderende klimaat. Zo is het onze ambitie én ligt het in onze verantwoordelijkheid om de gemeentelijke gebouwen maximaal te verduurzamen en dus ook voor het nieuwe zwemcentrum."

Besluitvorming extra verduurzaming

Op dinsdag 5 september staat de extra verduurzaming op de agenda van de gemeenteraad tijdens de Ronde Tafel. Naar alle waarschijnlijkheid neemt de gemeenteaard op dinsdag 19 september een besluit over de benodigde extra maatregelen voor het zwemcentrum en het terrein.