Verdachte brandstichting was negen keer eerder betrokken bij woningbranden

di 11 juli 2023 16.40 uur

LEEUWARDEN - Was er bij een nachtelijke woningbrand op 30 mei 2020 in een huis aan de Fabriciuslaan in Drachten sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden of was het brandstichting?

"Concrete aanwijzingen" voor brandstichting

Officier van justitie Roelof de Graaf dacht het laatste: de brand is wat hem betrof veroorzaakt door de toenmalige bewoonster, een vrouw van 65 jaar oud, die inmiddels in de gemeente Ooststellingwerf woont. De officier baseerde zijn conclusie op een aantal "concrete aanwijzingen" die zouden duiden op brandstichting. De eerste aanwijzing was dat er op een deurmat in de bijkeuken van de woning sporen van een brandbare vloeistof zijn aangetroffen.

Verdachte tien keer betrokken bij woningbranden

En er waren twee brandhaarden: de deurmat in de bijkeuken en een stoel in de woonkamer. Daar kwam nog bij dat de vrouw de afgelopen jaren negen keer, of eigenlijk tien keer inclusief de brand in Drachten, betrokken is geweest bij woningbranden. Dat was gebeurd in Opeinde, Hallum en Appelscha, de plaatsen waar de vrouw heeft gewoond.

Een andere opvallende overeenkomst was dat alle branden \'s nachts hebben plaatsgevonden. "En steeds bij een stoel of een bank", zei De Graaf.

Geen technische oorzaak

Al met al té toevallig vond de officier. "Hoe vaak komt het voor in een mensenleven dat je zo vaak betrokken bent bij brand in je eigen woning?", stelde De Graaf. De uitkomst van het onderzoek naar de brand was dat er geen technische oorzaak was. De vrouw zei zelf dat ze zich niets van de bewuste nacht kon herinneren. Ze gebruikte slaapmedicatie en kalmerende middelen.

Zwaar slaapmiddel en kalmeringsmiddelen

Ze kon niet slapen die nacht en was naar beneden gegaan om een sigaret te roken. Ze was later weer naar boven gegaan, maar ze kon nog steeds de slaap niet vatten. Ze had opnieuw "een shagje" gedraaid en was kennelijk beneden gebleven en in slaap gevallen. Zeker weten deed ze dat niet, ze had het achteraf beredeneerd. Ze gebruikte een zwaar slaapmiddel en kalmeringsmiddelen en had geen herinneringen aan de rest van de nacht.

Auto was verplaatst

Volgens de buurjongen was ze, nadat de brand was ontdekt, eerst buiten geweest en weer naar binnen gegaan om te kijken of er nog waardevolle spullen uit de woonkamer gered konden worden. Daarbij heeft ze tweedegraads brandwonden opgelopen. De auto van de vrouw en haar partner was verplaatst, maar ook daar wist ze niets meer van. Zij en haar man hadden roet ingeademd en moesten naar het ziekenhuis om de longen te spoelen.

Persoonlijkheidsstoornis

De vrouw is inmiddels \'cold turkey’ afgekickt van de slaapmedicatie en de kalmeringsmiddelen. Ze gebruikt nog wel medicijnen tegen de pijn. Een psychiater stelde vast dat er bij de vrouw sprake is van een persoonlijkheidsstoornis met dwangmatige, borderline en narcistische trekken. Er zijn geen aanwijzingen voor een hersenziekte of dat de vrouw destijds psychisch ontregeld was. De psychiater vermoedde wel dat de vrouw haar klachten enigszins uitvergroot. De kans op herhaling werd als klein ingeschat.

Deskundigen adviseren behandeling

Een psycholoog sprak van "een forse persoonlijkheidsproblematiek. Beide deskundigen adviseerden een psychotherapeutische behandeling. Dat was ook wat de officier in combinatie met een meldplicht bij de reclassering vorderde. Als straf eiste De Graaf een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van drie jaar. Advocate Jana Andonovski bepleitte vrijspraak voor haar cliënte. "Het blijft onduidelijk hoe de brandhaarden zijn ontstaan", aldus Andonovski.

De rechtbank doet op 25 juli uitspraak.