Grote zoekactie naar vermiste vrouw (79) in Drachten

di 11 juli 2023 11.55 uur

DRACHTEN - Sinds maandagavond is er een grote zoekactie op touw gezet naar een vermiste vrouw. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Drachten.

Mevrouw J. Brouwer is maandag tussen 11.00 en 12.15 uur vertrokken vanaf haar woning gelegen aan de Markt te Drachten. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Mogelijk is ze in de richting van Beetsterzwaag gelopen vanuit haar woning.

SAR Nederland is ingeschakeld om te zoeken. De vrouw raakte vermist vanaf de Markt in Drachten. Ze is 1.63 meter lang en heeft een volslank postuur. Ze heeft grijs kort haar en droeg een blouse en zwart-wit gestreepte broek.

Het team van SAR Nederland begon te zoeken met quads en is later ook gaan vliegen om vanuit de lucht te zoeken naar de vermiste vrouw.

Mensen die mogelijk informatie kunnen dit melden via 0800-0011 of 0900-8844.