Scooterrijder ontkomt aan politieachtervolging in Drachten

ma 10 juli 2023 22.11 uur

DRACHTEN - Een scooterrijder wist maandagavond te ontkomen aan de politie na een achtervolging door De Wiken in Drachten. De scooter werd later nog wel aangetroffen in een tuin van een woning aan de Mariëngaard, maar de bestuurder was verdwenen.

De scooterrijder reed over het bruggetje in het park en dumpte vervolgens zijn scooter bij een woning. De scooter zonder kentekenplaat, de helm en de sleutels bleven achter. De bestuurder koos het hazenpad.

De politie heeft de scooter in beslag genomen en een agent heeft het voertuig naar het politiebureau gereden.

