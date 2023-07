Drachtster schrijft boek met anekdotes op de rÃ¶ntgenafdeling

Drachtster schrijft boek met anekdotes op de röntgenafdeling

ma 10 juli 2023 11.13 uur

DRACHTEN - Na 43 jaar op de röntgenafdeling had Enrico Louwerink, afkomstig uit Drachten, genoeg anekdotes verzameld om een bundel te schrijven. Dat doet hij op komische wijze in 'De röntgenafdeling komisch doorgelicht - Grappige gebeurtenissen gezien door de ogen van een röntgenlaborant' .



Dat de normen en waarden in de maatschappij verandert zijn tijdens Enrico's loopbaan is evident. Hij geeft zijn eigen kijk hierop weer in een bonte verzameling columns met altijd een lekkere uitsmijter.

Op vrijdag 14 juli verschijnt het nieuwe boek van Enrico Louwrink. Deze verhalenbundel wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. "Er waren in vroegere tijden andere normen en waarden. Dit was zeker het geval in het ziekenhuis. In dit boek wil ik jullie dan ook een kijkje in de keuken geven van een röntgenafdeling, zoals het er in die tijd aan toe ging. Deze verhalen worden met een knipoog weergegeven."

Over de auteur

Enrico Louwrink (1960) is ruim 43 jaar werkzaam op de afdeling radiologie in ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten en gespecialiseerd in de nucleaire geneeskunde en vaatonderzoeken. Hij is getrouwd, trotse vader van een zoon en een dochter en opa van drie schatten van kleindochters. Door zijn ruime ervaring heeft hij niet alleen een flink aantal trieste zaken meegemaakt, maar ook veel komische voorvallen. Juist deze worden op een begrijpelijke en grappige wijze in dit boek weergegeven.

In begin jaren tachtig heeft Henk de Jong (de bekende voetbaltrainer uit Drachten) een jaar of vijf bij Enrico op de afdeling gewerkt en in die hoedanigheid ook een aantal van de anekdotes in het boek meegemaakt.