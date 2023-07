Automobiliste (25) meerdere keren geramd tijdens politieachtervolging

zo 09 juli 2023 19.32 uur

DRACHTEN - Een politieachtervolging eindigde zondag aan het begin van de avond op de Overstesingel in Drachten. Hier werd een 25-jarige automobiliste uit Opende tot stoppen gedwongen nadat zij even daarvoor een aanrijding had veroorzaakt in de Drait. Na het ongeval ging de vrouw er met hoge snelheid vandoor.

Een stopteken werd genegeerd en een achtervolging werd ingezet. De vrouw haalde tijdens haar vluchtpoging rare capriolen uit. Het voertuig werd meerdere keren geramd en de politie wist haar uiteindelijk klem te rijden.

De vrouw bleek onder invloed van alcohol en is overgebracht naar het politiebureau. Zowel de betreffende auto en twee voertuigen van de politie liepen schade op. Een berger is ter plaatse gekomen en heeft het geramde voertuig geborgen.

De politie liet maandag weten dat de vrouw een aanrijding had veroorzaakt en daarna op de vlucht was geslagen. Op het bureau blies de vrouw 1095 ugl na correcties. De vrouw zat maandag nog vast op het bureau voor verhoor.

