Sunflare Solar Team uit Drachten voor vijfde keer wereldkampioen

zo 09 juli 2023 11.25 uur

DRACHTEN - Het Sunflare Solar Team uit Drachten is in Monaco voor de vijfde keer wereldkampioen geworden. Het team is in 2014 begonnen als team van ROC Friese Poort. De teamleden zijn vervolgens zelfstandig verder gegaan onder de naam Sunflare en wisten afgelopen weekeinde hun vijfde wereldtitel binnen te slepen.

De kwalificaties begonnen donderdag en het team uit Drachten finishte op de eerste plek. Voor de vrijdag stond een endurance van de duur van vier uur op het programma. De race werd na zo'n drie uur en 20 rondes varen afgevlagd. De zee was te ruig om veilig door te kunnen racen.

Zaterdag ging de race verder. Na het behalen van de eerste plek op de slalom race begon om 14.00 uur de Championship race. Na een spannende 1v1 race tegen het HAN Solar Team uit Arnhem werd de eerste plaats bemachtigd en werd het team voor de vijfde keer wereldkampioen.

Bij de race in Monaco deden in totaal vier Nederlandse teams mee. Drie van deze teams zijn geëindigd bij de eerste drie.

FOTONIEUWS