Werkstraf geÃ«ist voor groepsmishandeling op de Kaden

Werkstraf geëist voor groepsmishandeling op de Kaden

vr 07 juli 2023 18.45 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige inwoner van Beetsterzwaag die betrokken was bij een groepsmishandeling op de Kaden in Drachten hoorde vrijdag bij de rechtbank een werkstraf van 120 uur tegen zich eisen.

Slachtoffer door meerdere jongens mishandeld

De Beetsterzwaagster was de laatste in de rij van in totaal negen verdachten die bij de mishandeling betrokken zijn geweest. De zaak was eerder aangehouden omdat raadsman Henk de Jong was verhinderd. In de nacht van 26 februari vorig jaar werd een man na sluitingstijd van de horeca door meerdere jongens mishandeld.

Trappende beweging

Het slachtoffer werd van verschillende kanten belaagd en kreeg rake klappen en trappen te verwerken. Op camerabeelden van een horecagelegenheid die op de zitting werden vertoond was te zien dat de Beetsterzwaagster zich niet onbetuigd had gelaten. Hij leek op een bepaald moment, terwijl het slachtoffer op de grond lag, een trappende beweging naar het hoofd te maken. Maar het was niet te zien of hij de man ook daadwerkelijk raakte.

EMDR-behandeling

De mishandeling had grote gevolgen voor het slachtoffer. Zijn kaak was gebroken en uit de kom, zijn neus was gebroken, zijn tanden stonden scheef en hij zat onder de blauwe plekken. Er is PTSS vastgesteld, de man moest een EMDR-behandeling ondergaan. Hij heeft er een blijvend litteken in het gezicht aan overgehouden.

Veel sterke drank gedronken

De verdachte gaf de alcohol de schuld. Hij was die avond met een paar oude vrienden op stap en hij had veel sterke drank gedronken. Op de vraag van de rechtbankvoorzitter of hij wist waarom hij zich überhaupt met de vechtpartij had bemoeid, antwoordde de Beetsterzwaagster met een diepe zucht "Nee". Over de camerabeelden zei hij dat hij zichzelf er niet in herkende.

Positieve wending

Over de camerabeelden zei hij dat hij zichzelf er niet in herkende. Hij heeft zestien dagen in voorlopige hechtenis gezeten. Volgens de reclassering heeft hij sindsdien een positieve wending aan zijn leven gegeven. Hij is gestopt met drinken en zijn oude vrienden ziet hij niet meer. De reclassering vond het niet nodig om het toezicht te verlengen. Een trap tegen het hoofd van het slachtoffer – en dus een poging tot doodslag – kon niet worden bewezen, concludeerde de officier van justitie.

"Onderdeel van het geweld"

Op de camerabeelden was niet te zien of de trappende beweging ook raak was. Wel had de Beetsterzwaagster zich volgens de officier schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. "Verdachte was onderdeel van het geweld", aldus de officier. Zij eiste behalve een werkstraf een jeugddetentie gelijk aan het voorarrest plus drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie. De andere verdachten zijn al voor de rechter of de kinderrechter geweest. Zij hebben werkstraffen gekregen.

De rechtbank doet op 21 juli uitspraak.