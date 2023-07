Complimenten voor zorgclub Carins Drachten

wo 05 juli 2023 20.10 uur

DRACHTEN - De stijgende lijn in de werkzaamheden van zorgorganisatie Carins in Drachten krijgt waardering van de gemeenteraad in Smallingerland. Het terugdringen van de wachtlijsten is een onderdeel van de verbeteringen.

"Er zijn slagen gemaakt, maar we kunnen niet in een keer van de kelder naar de zolder. We mogen in onze handen knijpen zoals het er nu voor staat", betoogde wethouder Pieter van der Zwan dinsdagavond tijdens Het Debat.

Een aantal raadsleden strooide met complimenten. "We hebben een positieve indruk", betoogde CDA-raadslid Eeuwe van der Velde. Marco Molhoek (VVD) was het met hem eens. "De medewerkers en bestuurder-directeur leveren een fantastische prestatie", zei hij. "Maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn", bracht Johanna Mast-Nikkels van Smallingerlands Belang daar tegenin.

Het ontbreken van cijfers om de begroting van 2024 te vergelijken met de jaren ervoor stuitte de raadsleden tegen de borst. Wethouder Sipke Hoekstra vertelde dat de jaarcijfers van 2020 tot en met 2023 gewoon beschikbaar zijn, maar de fracties willen bij de begroting van 2024 alle cijfers naast elkaar hebben. De gemeente werkt al een poosje aan een zogeheten dashboard voor Carins, waarin alle gegevens bij elkaar worden gebracht en kunnen worden bekeken.

"Het is onbegrijpelijk dat we die cijfers nu niet hebben. Cijfers zijn het belangrijkst van een begroting. We hebben nu 21 pagina’s tekst en niet meer dan twee pagina’s met cijfers", aldus Mast-Nikkels.

Uit de concept-begroting voor 2024 blijkt dat Carins straks nog met een stijging van de loonkosten te maken krijgt. Met het afsluiten van de nieuwe cao wordt dat meer dan de geschatte tien procent, vertelde wethouder Hoekstra. Zijn collega Pieter van der Zwan vertelde dat de kosten in de zorg – ook landelijk – nog verder zullen stijgen. Hij wees onder andere op de groeiende vraag naar zorg, de krapte aan personeel en het op peil houden van de kwaliteit van de verleende zorg.