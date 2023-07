Smallingerland rekent volle bouwleges door

wo 05 juli 2023 16.30 uur

DRACHTEN - Smallingerland rekent de leges voor bouwplannen volledig door aan de initiatiefnemers. De meerderheid van de raadsfracties wil niet dat de gemeente de komende jaren ruim twee miljoen uit eigen zak betaald om het nieuwe rekensysteem onder de knie te krijgen.

Zowel particuliere als zakelijke bouwers zoals projectontwikkelaars krijgen de volledige kosten, die de gemeente voor hun plannen maakt, voor de kiezen.

Burgemeester en wethouders wilden in het eerste jaar dat de nieuwe Omgevingswet is ingevoerd, direct al zeven ton voor eigen rekening nemen en als leergeld in de boeken noteren.

De bijdrage zou volgens het voorstel in drie jaren worden afgebouwd. In 2025 ging het om een geschat bedrag van 568.784 euro, in 2026 om 438.071 en in het laatste jaar om nog eens 353,558 euro. Bij elkaar opgeteld: 2.070.060 euro, dik twee miljoen dus.

Wethouder Maria le Roy keerde zich scherp tegen het amendement van de VVD-fractie, dat uiteindelijk met een meerderheid van stemmen werd aangenomen. ChristenUnie, GroenLinks, Smallingerlands Belang, D66 en FNP schaarden zich achter het collegevoorstel en keerden zich tegen het amendement.

Wethouder Le Roy: "We willen nu alvast dat bedrag van zeven ton reserveren en het innen van de legeskosten in 2024 niet op zijn beloop laten en dan nog eens kijken wat de schade is. Bovendien willen we de mensen niet de stuipen op het lijf jagen met hoge kosten".

D66-raadslid Roy Postma kwam direct met een rekenvoorbeeld. Hijzelf had dit jaar een verbouwing gedaan en daar een vergunning voor aangevraagd. Dat kostte hem nu nog geen driehonderd euro, terwijl dat volgend jaar – als alle kosten worden doorberekend – meer dan het dubbele wordt berekend.

Volgens VVD’er Marco Molhoek rekenen alle Friese gemeenten de volledige kosten door in de bouwleges. Wethouder Le Roy had van haar collega in Heerenveen gehoord dat hij daartoe wel genoodzaakt was, omdat de gemeente het geld niet heeft om volgend jaar proef te draaien en een deel van de bouwleges zelf te betalen.

De kosten van 1.800 euro voor een presentatie van bouwplannen in een vroeg stadium aan gemeentelijke specialisten worden niet volledig in rekening gebracht.