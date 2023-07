Boom waait op dak van gebouw in Wijnjewoude

wo 05 juli 2023 15.07 uur

WIJNJEWOUDE - De brandweer van Ureterp is woensdagmiddag opgeroepen voor een melding van stormschade aan de Nijenhuiswei in Wijnjewoude. Hier is een boom omgewaaid en op het dak van woonstichting It Wâldhûs terecht gekomen.

In zijn val heeft hij ook nog het schuurtje wat ernaast stond uit de grond getrokken. Er lijkt geen schade aan het gebouw te zijn.

Na afloop kregen de brandweermannen een warme kop koffie als bedankje voor het werk.

