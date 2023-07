Omwonenden verwijderen zelfstandig omgewaaide berk

wo 05 juli 2023 12.31 uur

BOORNBERGUM - Omwonenden van de Nijewei in Boornbergum kwamen woensdag aan het einde van de ochtend zelf in actie. Een berk was omgewaaid en lag over de weg en versperde de doorgang.

De boom is ter plekke in stukken gezaagd zodat de weg weer gebruikt kon worden.

