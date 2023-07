Twee mannen gewond bij steekincident

wo 05 juli 2023 10.57 uur

TZUMMARUM - Een 70-jarige man uit Feanwâlden en een 46-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een steekincident aan de Vogels tun in Tzummarum. Er zou na een conflict tussen drie personen met een mes zijn gestoken.

De verdachte van het steekincident is direct na het incident gevlucht, mogelijk in een blauwe Fiat Punto. De politie kreeg rond 23.00 uur een melding van een steekincident.

Meerdere politiewagens, twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. De traumahelikopter werd tijdens het aanvliegen afgemeld. De twee personen zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar de bestuurder van de blauwe Fiat Punto. De bestuurder is waarschijnlijk in de richting van de Buorren weggereden. Misschien heeft u beelden van een webcam of een deurbelcamera die de politie kan helpen in het onderzoek. Of misschien heeft u andere informatie, bijvoorbeeld over de verblijfplaats van de verdachte.

Laat het de politie weten, dat kan via 0900-8844. Tips doorgeven kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.